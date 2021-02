Da nur wenige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung anstünden, würden weitere Kommentare der US-Regierung bezüglich des Konjunkturpakets und Draghis Fortschritte in Italien zu beobachten sein.



10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion. Erwartung: 2,1%/ Vorwert: -1,4%



16:00 Uhr: USA - JOLTS-Stellenangebote. Erwartung: 6,42 Mio./ Vorwert: 6,53 Mio. (09.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei mit der italienischen Industrieproduktion und den US JOLTS Job Openings recht überschaubar. Nach dem enttäuschenden NFP-Bericht in der letzten Woche könnte der heutige JOLTS-Bericht für einige Marktvolatilität sorgen. Der deutsche Handelsbilanzbericht sei bereits um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Der deutsche Handelsüberschuss sei im Dezember mit 14,8 Mrd. Euro gegenüber 15,1 Mrd. Euro im Vorjahr wenig verändert gewesen. Die Exporte seien um 2,7% auf 100,7 Mrd. Euro gestiegen, hauptsächlich angekurbelt durch die Verkäufe nach China und in die USA, was der erste Anstieg der deutschen Exporte in die USA seit Februar gewesen sei. Die Importe seien schneller um 3,5% auf 85,9 Mrd. Euro gestiegen.