14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q2 2021 (Revision):



- BIP (auf Jahresbasis). Zweite Veröffentlichung: 6,6%

- Kern-PCE. Zweite Veröffentlichung: 6,1% (im Quartalsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 333.000/ Vorwert: 351.000

14:30 Uhr: Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank

15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für September. Erwartung: 64,9/ Vorwert: 66,8



Reden von Zentralbankern:



- 09:00 Uhr: BoJ-Gouverneur Kuroda

- 17:00 Uhr: Bostic von der FED

- 17:30 Uhr: Harker von der FED

- 18:30 Uhr: Evans von der FED

- 19:05 Uhr: Bullard von der FED (30.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte würden nach einem positiven asiatischen Handelstag voraussichtlich höher eröffnen. Die Märkte würden sich weiter von dem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche erholen. Was die Datenveröffentlichungen betreffe, so werde der Schwerpunkt heute auf den Inflationsdaten aus Europa liegen. Es werde erwartet, dass die Berichte aus Frankreich, Deutschland und Italien eine Beschleunigung des Preiswachstums zeigen würden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die spanische Inflationsrate gestern einen massiven Anstieg verzeichnet habe und die europäischen Inflationsdaten tendenziell in die gleiche Richtung gehen würden. Außerdem werde erwartet, dass die Tschechische Nationalbank heute die Zinsen um 50 Basispunkte auf 1,25% anhebe. Zu guter Letzt würden mehrere FED-Mitglieder am Abend eine Rede halten.