09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 60,5

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 59,0

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 56,9

14:30 Uhr: Kanada - monatlicher BIP-Bericht für November. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,8% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,0

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Januar. Erwartung: 57,5/ Vorwert: 58,8

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Dezember. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: +1,8 Mio. Barrel/ Vorwert: -0,87 Mio. Barrel



Wichtigsten US-Quartalsberichte:



- Advanced Micro Devices (ISIN US0079031078/ WKN 863186) - nach Börsenschluss

- Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - nach Börsenschluss

- Chubb Limited (ISIN CH0044328745/ WKN A0Q636) - nach Börsenschluss

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Markteröffnung



- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - nach Börsenschluss

- Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) - nach Börsenschluss

- MicroStrategy (ISIN US5949724083/ WKN 722713) - nach Börsenschluss

- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) - nach Börsenschluss

- United Parcel Service (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor Markteröffnung (01.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Handelssitzung in Europa hindeuten. Die DE30-Futures würden rund 100 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln. Für den heutigen europäischen Vormittag seien zahlreiche Veröffentlichungen geplant, aber leider handele es sich bei den meisten um Revisionen der PMI-Daten vom Januar, die keinen Einfluss auf die Märkte haben dürften.Der monatliche kanadische BIP-Bericht für November werde am frühen Nachmittag veröffentlicht, gefolgt vom ISM-Bericht für das Verarbeitende Gewerbe in den USA für Januar einige Zeit später. Der API-Bericht zu den Ölvorräten schließe den Makrokalender für den Tag ab. Es stünden jedoch auch eine Reihe von Quartalsberichten auf dem Programm, darunter Alphabet und PayPal nach Börsenschluss an der Wall Street.09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar. Erwartung: 56,0/ Vorwert: 56,209:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar. Erwartung: 61,5/ Vorwert: 62,009:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,5