09:55 Uhr: Deutschland, PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,0

10:00 Uhr: Euroraum - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,8

10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 61,0



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Februar. Erwartung: -88,5 Mrd. USD/ Vorwert: -89,7 Mrd. USD

14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Februar. Erwartung: +2,9 Mrd. CAD/ Vorwert: +2,62 Mrd. CAD

15:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,9

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 58,6/ Vorwert: 56,5



22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel/ Vorwert: -3,0 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



- 16:00 Uhr: Kashkari von der FED

- 20:00 Uhr: Williams von der FED (05.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine flache Eröffnung der wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indices heute hindeuten. Die US-Futures würden unverändert notieren, was zeige, dass die Unsicherheit nicht nur die europäischen Anleger betreffe. Der kommende Tag sei vollgepackt mit Konjunkturdaten, doch leider werde es sich bei den meisten davon um Revisionen der PMI-Daten für März handeln, sodass es unwahrscheinlich sei, dass sie größere Bewegungen an den Märkten auslösen würden. Die Veröffentlichung des ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA um 16:00 Uhr könnte zu einer gewissen kurzfristigen Volatilität führen.Außerhalb des Wirtschaftskalenders würden die europäischen Staats- und Regierungschefs ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vorbereiten. Es heiße, dass es bereits morgen zur Abstimmung gestellt werden könnte. Daher sei es wahrscheinlich, dass heute einige Details zu den geplanten Maßnahmen bekannt würden, sodass Händler wachsam bleiben sollten.