Kein Handel: SOYBEAN, COFFEE, COCOA, CORN, COTTON, SUGAR, WHEAT

Handel bis 17:30 Uhr: VOLX

Handel bis 19:00 Uhr: US100, US30, US500, US2000, GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, USDIDX, TNOTE, OIL.WTI, NATGAS

Handel bis 19:30 Uhr: OIL



Wirtschaftskalender:



09:15 Uhr: Spanien - PMI für Dienstleistungen für Juni. Erwartung: 60,5/ Vorwert: 59,4

09:45 Uhr: Italien - PMI für Dienstleistungen für Juni. Erwartung: 55,9/ Vorwert: 53,1

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für Dienstleistungen für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,4

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für Dienstleistungen für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,1

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für Dienstleistungen für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,0

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für Dienstleistungen für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 61,7



15:00 Uhr: Sitzung der OPEC+



Reden von Zentralbankern:



- 11:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 13:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 18:00 Uhr: Enria von der EZB

- 19:00 Uhr: De Guindos von der EZB (05.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Aktien in Asien seien in der ersten Handelssitzung der Woche gemischt gehandelt worden und die europäischen Futures würden auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Die Händler in den Vereinigten Staaten seien im Urlaub, daher sollten Anleger im Laufe des Tages mit einer geringeren Liquidität rechnen. An der Wall Street werde es keine Kassasitzung geben, aber die Futures auf US-Assets würden weiterhin gehandelt.Wenn es um wirtschaftliche Veröffentlichungen gehe, sei der Kalender heute leicht. Den Anlegern würden die PMIs für den Dienstleistungssektor aus Europa angeboten, aber dabei handle es sich größtenteils um Revisionen der Juni-Werte, die keinen großen Einfluss auf den Markt haben dürften. Ein wichtiges Ereignis für Ölhändler sei das Treffen der OPEC+. Die Ölproduzenten hätten letzte Woche keine Einigung über die Fördermenge erzielen können und die Gespräche würden heute ab 15:00 Uhr fortgesetzt.