14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den USA werde ein Wert von 215.000 prognostiziert (Vorwert: 218.000). Die heutige Veröffentlichung sollte auch bei der Beurteilung des gesamten US-Arbeitsmarktes berücksichtigt werden.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN



- 13:30 Uhr: Carney von der BoE

- 14:30 Uhr: Pressekonferenz der Tschechische Zentralbank

- 17:00 Uhr: Skingsley von der Riksbank

- 17:05 Uhr: Kaplan von der FED



WICHTIGE US-UNTERNEHMENSBERICHTE



- Cardinal Health (ISIN US14149Y1082/ WKN 880206)

- AmerisourceBergen (ISIN US03073E1055/ WKN 766149)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:08:00 Uhr: Deutschland - Industrieproduktion (September): Der Auftragseingang in der deutschen Industrie habe gestern eine solide Erholung aufgewiesen, wobei an allen wichtigen Fronten - einschließlich des Inlandsmarktes - Steigerungen zu beobachten gewesen seien. Dies sei das erste derartige Zeichen seit Dezember letzten Jahres gewesen, und die heutigen Daten zur Industrieproduktion sollten mehr Aufschluss über eine mögliche anhaltende Verbesserung liefern. Der Konsens gehe von einem Rückgang von 0,4% im Monatsvergleich aus.13:00 Uhr: Großbritannien - BoE-Zinsentscheid und Pressekonferenz (30 Minuten später): Die Bank of England werde voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen, aber es könnte interessant sein, was die Zentralbank derzeit in Bezug auf Wachstum und Inflation unter Berücksichtigung der neuesten Brexit-Entwicklungen prognostiziere. Diese aktualisierte Ansicht werde in den vierteljährlichen Inflationsbericht aufgenommen, der zusammen mit dem Sitzungsprotokoll veröffentlicht werde. Mark Carney werde 30 Minuten später das Wort ergreifen.