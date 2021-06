09:00 Uhr: Spanien - HVPI für Juni (vorläufig). Erwartung: 2,4%/ Vorwert: 2,4% (im Jahresvergleich)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden heute auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, trotz der schlechten Stimmung, die während der asiatischen Sitzung zu beobachten gewesen sei. Heute stünden nur wenige Daten zur Veröffentlichung an, die jedoch alle von Bedeutung seien. Die vorläufigen Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland würden genau beobachtet, da in beiden Fällen eine Stabilisierung erwartet werde. Der API-Bericht am Abend könnte eine gewisse kurzfristige Volatilität am Ölmarkt auslösen. Zu guter Letzt stünden drei Reden von Zentralbankern auf dem Programm, darunter eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Brussels Economic Forum 2021 um 15:40 Uhr.