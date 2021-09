Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) habe gestern eine Kuponzahlung für ihre Offshore-Anleihen nicht geleistet und sei in eine 30-tägige Gnadenfrist eingetreten, in der sie überfällige Zahlungen leisten könne, ohne in Verzug zu geraten.



10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Index für September. Erwartung: 99,0/ Vorwert: 99,4

16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für August. Erwartung: 715.000/ Vorwert: 708.000



Reden von Zentralbankern:



- 14:45 Uhr: Mester von der FED

- 16:00 Uhr: George von der FED

- 16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell, stellvertretender FED-Vorsitzender Clarida und FED-Mitglied Bowman

- 18:00 Uhr: Bostic von der FED





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die wilde Woche an den Märkten neige sich langsam dem Ende zu. Der Wirtschaftskalender sei heute eher leer, zumindest wenn es um die Berichte gehe. Der deutsche ifo-Index werde am Vormittag veröffentlicht, habe aber meist wenig Einfluss auf den Markt. Interessanter werde es am Nachmittag, wenn den Anlegern Reden von FED-Mitgliedern, darunter der Vorsitzende Powell und der stellvertretende Vorsitzende Clarida, angeboten würden. Powell, Clarida und Bowman würden an der Veranstaltung "FED Listens" teilnehmen, während Mester eine Rede zur Erholung nach der Pandemie halten werde.