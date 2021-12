- Headline. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 1,7% (im Monatsvergleich)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die aktuellen Notierungen an den Futures-Märkten würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung des europäischen Kassahandels hindeuten. Die Sitzung in Asien sei heute uneinheitlich verlaufen, wobei die Blue-Chip-Indices der Region Mühe gehabt hätten, eine gemeinsame Richtung zu finden. Im weiteren Verlauf des Tages würden die Dinge dank der für heute angesetzten Ereignisse interessanter werden.Die FOMC-Entscheidung am Abend (20:00 Uhr) sei das Schlüsselereignis des Tages. Es werde erwartet, dass die US-Notenbank die Beschleunigung des Auslaufens des QE-Programms bekannt geben und einen Ausblick auf die Zukunft geben werde. Da es sich um eine vierteljährliche Sitzung handele, würden den Anlegern eine Reihe neuer Wirtschaftsprognosen und vor allem ein neuer Dot-Plot-Chart vorgelegt. Eine schnellere Rückführung der Wertpapierkäufe dürfte dazu führen, dass die US-Notenbanker eine schnellere Zinsanhebung erwarten würden.Neben der FOMC-Entscheidung würden die Märkte auch die Möglichkeit haben, sich während der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) zu bewegen. Bei den heute zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten handele es sich größtenteils um Revisionen, die sich kaum auf die Märkte auswirken dürften. Ölhändler sollten bei der Veröffentlichung des DOE-Berichts um 16:30 Uhr auf der Hut sein, nachdem die API-Daten einen weitaus geringeren Rückgang der Ölvorräte als erwartet gezeigt hätten.09:00 Uhr: Spanien - VPI für November. Erwartung: 5,6%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)10:00 Uhr: Polen - VPI für November. Erwartung: 7,7%/ Vorwert: 6,8% (im Jahresvergleich)10:00 Uhr: Italien - VPI für November. Erwartung: 3,8%/ Vorwert: 3,0% (im Jahresvergleich)14:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für November. Erwartung: 235.000/ Vorwert: 236.60014:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für November: