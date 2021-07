Wenn es um die US-Berichtssaison gehe, so würden die beiden Top-Berichte des Tages - Intel und Twitter - nach dem Ende der Wall Street-Sitzung veröffentlicht.



13:45 Uhr: Geldpolitische Entscheidung der EZB

14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 350.000/ Vorwert: 360.000

16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Juni. Erwartung: 5,9 Mio./ Vorwert: 5,8 Mio.



US-Berichtssaison:



- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor Markteröffnung

- Alaska Air Group (ISIN: US0116591092/ WKN 869843) - vor Markteröffnung

- American Airlines Group (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) - vor Markteröffnung

- AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) - vor Markteröffnung

- Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617) - vor Markteröffnung

- Dow (ISIN US2605571031/ WKN A2PFRC) - vor Markteröffnung

- Genuine Parts Company (ISIN US3724601055/ WKN 858406) - vor Markteröffnung

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) - nach Börsenschluss

- Union Pacific (ISIN US9078181081/ WKN 858144) - vor Markteröffnung (22.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem der Handel in Asien positiv verlaufen sei. Heute sei ein wichtiger Tag für Beobachter der Zentralbanken, da die Europäische Zentralbank ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt gebe. Während EZB-Sitzungen nur selten größere Bewegungen an den Märkten auslösen würden, könnte es dieses Mal anders sein, da die EZB voraussichtlich Änderungen an ihrer Forward Guidance vornehme. Die Entscheidung werde um 13:45 Uhr veröffentlicht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde um 14:30 Uhr eine Pressekonferenz abhalten und die Fragen der Journalisten beantworten.