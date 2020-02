14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Erwartung: 210.000/ Vorwert: 205.000



17:00 Uhr: USA - DoE-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Erwartung: +3,8 Mio. Barrel/ Vorwert: +7,46 Mio. Barrel.



Heutige Zentralbankreden:



- 11:30 Uhr: EZB-Vizepräsident de Guindos

- 19:20 Uhr: Barkin von der FED



Wichtige US-Unternehmensberichte:



- American Electric Power (ISIN US0255371017/ WKN 850222)

- Consolidated Edison (ISIN US2091151041/ WKN 911563)

- Hormel Foods (ISIN US4404521001/ WKN 850875)

- Newmont (ISIN US6516391066/ WKN 853823)

- Southern Co (ISIN US8425871071/ WKN 852523) (20.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Stimmung an den Finanzmärkten könne als gemischt bezeichnet werden, da die Aktienmärkte an Wert gewinnen würden und der Devisenmarkt eine risikoscheue Haltung aufzeige. Die Futures der Aktienindices würden auf eine etwas tiefere europäische Eröffnung hindeuten. Die Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen und das Sitzungsprotokoll der EZB würden zu den wichtigsten Veröffentlichungen gehören.10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion (Januar): Erwartung: -0,4%/ Vorwert: 3,8% (im Jahresvergleich).13:30 Uhr: Eurozone - Sitzungsprotokoll der EZB: Die Veröffentlichung werde wahrscheinlich keine großen Bewegungen an den Märkten auslösen. EZB-Chefin Christine Lagarde habe gesagt, dass die Zentralbank keine baldige Änderung ihrer Politik plane. Das Dokument werde diese Ansicht vermutlich unterstützen. Die Bedenken über die Inflation sowie die Industrie könnten sich daher wiederholen.