14:30 Uhr: USA - VPI für Februar (im Jahresvergleich):



- Headline. Erwartung: 7,9%/ Vorwert: 7,5%

- Kernrate. Erwartung: 6,4%/ Vorwert: 6,0%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 215.000/ Vorwert: 215.000



16:30 Uhr: USA - Erdgaslager. Erwartung: -115 bcf



Reden der Zentralbanker:



11:15 Uhr: RBA-Gouverneur Lowe (10.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Börsensitzung in Europa hindeuten. Die europäischen Indices hätten gestern massive Zuwächse verzeichnet, wobei die deutschen und französischen Indices um mehr als 7% zugelegt hätten, nachdem Zelensky angedeutet habe, dass er zu einem Kompromiss bereit sei, wenn Russland ebenfalls einen Kompromiss eingehe. In den letzten Tagen sei eine Überreaktion auf positive Nachrichten zu beobachten gewesen, was zeige, dass sich die Märkte wirklich auf das Ende des Krieges freuen würden.Das Treffen zwischen den Außenministern der Ukraine und Russlands in der Türkei sei eines der wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages. Es sei das erste hochrangige Treffen zwischen der Ukraine und Russland seit Beginn des Krieges und finde auf völlig neutralem Boden statt, sodass die Anleger sicherlich auf Nachrichten über das Ergebnis warten würden.13:45 Uhr: EZB-Zinsentscheidung