10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Mai. Erwartung: -16,8%/ Vorwert: -24,6% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für April.



- Headline. Erwartung: -15,1%/ Vorwert: -10% (im Monatsvergleich)

- Kernrate. Erwartung: -13,5%/ Vorwert: -0,4% (im Monatsvergleich)



19:00 Uhr: USA - Anzahl der aktiven Ölbohrungen. Vorwert: 199



Zentralbankreden:



- 18:00 Uhr: Quarles von der FED

- 19:00 Uhr: FED-Chef Powell (19.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures würden leicht über den gestrigen Schlusskursen gehandelt. Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch recht gering und auch die Dynamik sei nicht allzu signifikant. Für heute seien nicht viele marktbewegende Veröffentlichungen geplant, da die EU-Ratssitzung wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis sein werde. Powell werde am Abend an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der Geldpolitik stehe.Tagung des Europäischen Rates:Wirtschaftsberichte: