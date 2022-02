14:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Januar:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten. Die Stimmung habe sich zum Ende der asiatischen Sitzung verschlechtert, als russische Staatsmedien berichtet hätten, die Ukraine habe mit dem Mörserbeschuss von Separatistenstellungen in den Gebieten Donezk und Luhansk begonnen. Die Ukraine habe den Inhalt der Berichte dementiert, und die Nachrichten über den Beschuss seien bisher von keinen westlichen Medien bestätigt worden. Einige würden meinen, es handele sich um eine russische Provokation, mit der militärische Maßnahmen in der Ukraine gerechtfertigt werden sollten. In jedem Fall würden die Spannungen hoch bleiben und dürften zumindest in den nächsten Tagen so bleiben.Der Wirtschaftskalender für heute sei eher dünn. Den Anlegern werde eine Zinsentscheidung der CBRT geboten, doch werde keine Änderung des Zinsniveaus erwartet. Die CBRT scheine ihren Lockerungszyklus beendet zu haben, und die Volatilität am TRY-Markt habe nachgelassen. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, die Daten zum Wohnungsmarkt und der Philly FED-Index würden voraussichtlich keine größeren Bewegungen auslösen. Die Berichte von Palantir Technologies und Walmart seien die wichtigsten Quartalsberichte für heute.