13:00 Uhr: Großbritannien - BoE-Zinsentscheid für September. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,1%



14:30 Uhr: USA - Philadelphia FED Manufacturing-Index für September. Erwartung: 15,0/ Vorwert: 17,2



14:30 Uhr: USA - Wohnbaubeginne für August. Erwartung: 1,478 Mio./ Vorwert: 1,496 Mio.



14:30 Uhr: USA | Baugenehmigungen für August. Erwartung: 1.523 Mio./ Vorwert: 1.495 Mio.



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 850.000/ Vorwert: 884.000 (17.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Während die Märkte die FOMC-Projektionen und die Pressekonferenz verdauen würden, würden sich die Investoren nun auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of England und die US-Daten konzentrieren, die im Laufe des Tages veröffentlicht würden. Analysten würden erwarten, dass die BoE die Zinsen unverändert auf ihrem Rekordtief von 0,1% belasse und dass die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm bei 745 Mrd. Pfund beibehalte. Es werde erwartet, dass keine Maßnahmen ergriffen würden, obwohl die jüngsten Daten auf eine Verlangsamung der beginnenden wirtschaftlichen Erholung Großbritanniens hindeuten würden und die Inflation das Ziel der Notenbank bei weitem unterschreite. Die Ölhändler sollten am Nachmittag auf der Hut sein, da heute in Wien die Sitzung des OPEC-Ausschusses stattfinde, inmitten der berichteten Besorgnis über die Nichteinhaltung der Bestimmungen durch die VAE im vergangenen Monat.11:00 Uhr: Eurozone - HVPI ohne Energie und Lebensmittel für August. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 1,2% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - HVPI ohne Energie und Lebensmittel für August. Erwartung: -0,5%/ Vorwert-0,3% (im Monatsvergleich)