10:00 Uhr: Polen - VPI für Februar. Erwartung: 2,6%/ Vorwert: 27% (im Jahresvergleich)



13:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für Februar. Erwartung: 245.000/ Vorwert: 282.400



13:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für Januar. Erwartung: +2,5%/ Vorwert: 0,9% (im Monatsvergleich)



13:30 Uhr: USA - New York Empire State-Index für März. Erwartung: 14,5/ Vorwert: 12,1



18:45 Uhr: Biden spreche über die Umsetzung des wirtschaftlichen Hilfspakets (15.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung hindeuten, nach dem gemischten Handel in Asien. Die Zentralbanken würden in der zweiten Wochenhälfte inmitten einer Welle von geldpolitischen Entscheidungen im Fokus stehen. Der Zinsentscheid der FED am Mittwoch um 19:00 Uhr werde die Schlüsselentscheidung sein.Wenn es um die heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten gehe, gebe es keine wichtigen Berichte. Weder die Daten aus Kanada, noch die heutigen Daten aus den USA würden einen großen Einfluss auf die Märkte haben. US-Präsident Biden werde heute um 18:45 Uhr eine Rede halten, die von Bedeutung sein könnte, da er die Umsetzung des wirtschaftlichen Hilfspakets diskutieren werde.