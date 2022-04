14:30 Uhr: USA - Datenpaket für März:



- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,2% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: 0,4%/ Vorwert 0,5% (im Monatsvergleich)

- PCE-Kerninflation. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 65,7



Wichtigsten Zahlen von der Wall Street:



- Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor Börseneröffnung

- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Markteröffnung

- Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Börseneröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Börseneröffnung

- Phillips 66 (ISIN US7185461040/ WKN A1JWQU) - vor Börseneröffnung (29.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem gestern an der Wall Street ein fulminanter Handel stattgefunden habe und der heutige Handel in Asien positiv verlaufen sei. Die DE30-Futures würden derzeit rund 150 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln.Der gestern veröffentlichte US-BIP-Bericht habe einen überraschenden Rückgang aufgewiesen, doch die daraus resultierende Schwäche an den Märkten sei nur von kurzer Dauer gewesen. Heute würden den Anlegern die Q1-BIP-Berichte aus den europäischen Ländern vorgelegt. Die französischen Daten seien bereits veröffentlicht worden und hätten enttäuscht, da sie kein Wachstum während des Quartals gezeigt hätten. Die deutschen Daten um 10:00 Uhr seien ein wichtiger Punkt im heutigen europäischen Wirtschaftskalender. USD-Anleger sollten sich auf eine mögliche Zunahme der Volatilität am Greenback-Markt am frühen Nachmittag einstellen, da ein Datenpaket für März, einschließlich der PCE-Kerninflation, veröffentlicht werde (14:30 Uhr).10:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q1 2022. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 0,6% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Deutschland - BIP-Bericht für Q1 2022. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: -0,3% (im Quartalsvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q1 2022. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 0,3% (im Quartalsvergleich)