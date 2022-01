Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar, aber es seien einige bemerkenswerte Ereignisse für heute geplant. Der FED-Vorsitzende Powell werde im US-Senat zu einer Anhörung über seine Bestätigung erscheinen. Ziel der Anhörung sei es, dass der US-Senat die Nominierung von Powell für die zweite Amtszeit an der Spitze der FED offiziell bestätige. Laut dem veröffentlichten Text von Powells Rede werde der FED-Vorsitzende betonen, dass die Wirtschaft gut laufe. Darüber hinaus sei heute auch eine Rede der EZB-Präsidentin geplant. Lagarde werde an einer virtuellen Veranstaltung zum Wechsel an der Spitze der Bundesbank teilnehmen.



10:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 0,1% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: Anhörung zur Bestätigung von Powell im US-Senat

22:40 Uhr: API-Bericht zu Lagerbeständen. Erwartung: -2,0 Mio. Barrel/ Vorwert: -6,43 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



11:20 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

15:30 Uhr: George von der FED (11.01.2022/ac/a/m)





