Die US-Präsidentschaftswahlen seien zweifellos das Schlüsselereignis des Tages, weshalb der Wirtschaftskalender heute sicherlich zweitrangig sein werde. Jüngste Umfragen würden darauf hindeuten, dass der ehemalige Vizepräsident Joe Biden seine starke Führung gegen Präsident Donald Trump in den Schlüsselstaaten beibehalte. Die Ergebnisse der heutigen Wahl könnten einen wesentlichen Einfluss auf die Marktstimmung in Bezug auf das Marktrisiko haben, auch wenn das Ergebnis möglicherweise erst in einigen Wochen bekannt sein werde. Viel werde von dem Umfang des Vorsprungs abhängen, wobei die Briefwahl das Ergebnis für eine Reihe von US-Bundesstaaten voraussichtlich verzögern werde. Was die Daten angehe, so würden die Auftragseingänge für September und der API-Bericht im Laufe des Tages veröffentlicht.



08:30 Uhr: Schweiz - Verbraucherpreisindex für Oktober. Erwartung: -0,6%/ Vorwert: -0,8% (im Jahresvergleich)

16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für September. Erwartung: 1,0%/ Vorwert: 0,7%

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: 1,3 Mio. Barrel/ Vorwert: 4,58 Mio. Barrel

22:45 Uhr: Neuseeland - Beschäftigungsänderung für Q3. Erwartung: -0,8%/ Vorwert: -0,4% (im Quartalsvergleich)

22:45 Uhr: Neuseeland - Arbeitslosenquote für Q3. Erwartung: 5,4%/ Vorwert: 4,0% (03.11.2020/ac/a/m)



