- Beschäftigungsänderung. Erwartung: -47.500/ Vorwert: -62.600

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 8,9%/ Vorwert: 8,6%



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Dezember. Erwartung: -65,7 Mrd. Dollar/ Vorwert: -68,1 Mrd. Dollar



17:45 Uhr: Biden spreche über Konjunkturprogramme



Reden von Zentralbankern:



- 13:15 Uhr: Bailey, Ramsden und Haldane von der BoE

- 14:30 Uhr: Bailey von der BoE und Guindos von der EZB

- 14:30 Uhr: Guindos von der EZB



US-Quartalszahlen:



- Cardinal Health (ISIN US14149Y1082/ WKN 880206) - vor Markteröffnung

- Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC) - vor Markteröffnung

- Regeneron Pharmaceuticals (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) - vor Markteröffnung (05.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmarkt-Futures würden nach den neuen Rekorden an der Wall Street auf eine leicht höhere Eröffnung der Kassasitzung hindeuten. Der NFP-Bericht sei das Schlüsselereignis des Tages und es werde erwartet, dass er nach dem Rückgang im letzten Monat einen Beschäftigungszuwachs zeige. Laut Bloomberg werde Joe Biden am Nachmittag eine Rede zum Thema Stimulus halten. Wenn es um die Unternehmensberichte gehe, sei der US-Kalender heute leicht, wie es normalerweise an Freitagen der Fall sei.9:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsatz für Dezember. Erwartung: 3,2%/ Vorwert: -6,9% (im Monatsvergleich)14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Januar:- Lohnwachstum. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 5,1% (im Jahresvergleich)- Arbeitslosenquote. Erwartung: 6,7%/ Vorwert: 6,7%14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für Januar: