Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei heute recht leer. Die BIP-Daten aus Italien und die VPI-Werte der deutschen Bundesländer würden die wichtigsten Veröffentlichungen der europäischen Sitzung sein, während der Dallas FED Manufacturing Index am Nachmittag beobachtet werde. Der britische Markt bleibe heute aufgrund eines Feiertages geschlossen. In der Zwischenzeit würden Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V), Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) und Honeywell in den Dow einbezogen und die Firmen Exxon Mobil (ISIN US4385161066/ WKN 870153), Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010/ WKN A2PZ0R) ersetzen, während der Aktiensplit von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) ebenfalls heute in Kraft getreten sei.10:00 Uhr: Italien - BIP-Daten. Erwartung: -17,3%/ Vorwert: -5,5% (im Jahresvergleich)14:00 Uhr: Deutschland - Verbraucherpreisindex. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: -0,1% (im Jahresvergleich)