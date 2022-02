16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



Wichtigsten US-Quartalsberichte:



- Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - nach Börsenschluss

- QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) - nach Börsenschluss

- AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) - vor Markteröffnung

- Marathon Petroleum (ISIN US56585A1025/ WKN A1JEXK) - vor Markteröffnung

- Spotify Technology (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN) - nach Börsenschluss (02.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Sitzung in Europa hindeuten. Für den heutigen Handelstag seien zahlreiche Veröffentlichungen geplant, die sich auf die Märkte auswirken könnten. Die EUR-Händler würden sich auf die VPI-Daten aus der Eurozone um 11:00 Uhr konzentrieren.Die OPEC+-Minister würden sich heute ebenfalls treffen, um über die zukünftige Fördermenge zu entscheiden. Berichten zufolge werde das Kartell am Mittwoch trotz der starken Nachfrage an der bestehenden Politik moderater Produktionssteigerungen festhalten, da die Welt aufgrund schlecht kalkulierter Energieumstellungen auf umweltfreundlichere Brennstoffe durch die Verbraucherländer mit einer Energieknappheit konfrontiert sei. Es werde erwartet, dass sich die OPEC+ auf eine für März geplante Erhöhung der Fördermenge um 400.000 Barrel pro Tag einige, obwohl sie die Produktionsziele im Januar erneut verfehlt habe.11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Januar (vorläufig). Erwartung: 4,4%/ Vorwert: 5,0% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - Kerninflation für Januar (vorläufig). Erwartung: 1,9%/ Vorwert: 2,6% (im Jahresvergleich)14:15 Uhr: USA - ADP-Bericht zur Beschäftigung für Dezember. Erwartung: 207.000/ Vorwert: 807.000