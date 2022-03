09:00 Uhr: Spanien - VPI für März. Erwartung: 8,1%/ Vorwert: 7,6% (im Jahresvergleich)

13:00 Uhr: Joint Technical Committee der OPEC

14:00 Uhr: Deutschland - VPI für März. Erwartung: 6,3%/ Vorwert: 5,1% (im Jahresvergleich)

14:15 Uhr: USA - ADP-Bericht zur Beschäftigung für März. Erwartung: 440.000/ Vorwert: 475.000

14:30 Uhr: USA - annualisiertes BIP-Wachstum für Q4 2021 (dritte Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung: 7,0%



16:30 Uhr: DoE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel (API: -3,0 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -1,9 Mio. Barrel (API: -1,36 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -1,7 Mio. Barrel (API: -1,06 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



- 10:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 10:10 Uhr: Broadbent von der BoE

- 15:15 Uhr: Barking von der FED

- 19:00 Uhr: George von der FED (30.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten. Die DE30-Futures hätten etwas an Boden verloren, nachdem Deutschland bekannt gegeben habe, dass es einen Notfallplan zur Sicherung der Erdgasversorgung aktivieren werde. Über Nacht sei berichtet worden, dass der Gasfluss durch die Jamal-Europa-Pipeline auf 0 gesunken sei, was darauf hindeute, dass Russland Europa möglicherweise tatsächlich von der Gasversorgung abschneiden werde. Dies wäre ein Verstoß gegen die Handelsverträge und könnte Vergeltungsmaßnahmen der europäischen Länder auslösen. Dies sei eines der Themen, die man in der zweiten Hälfte dieser Woche im Auge behalten sollte.Was den heutigen Wirtschaftskalender betreffe, so stünden einige interessante Daten auf dem Programm. Den Anlegern würden die VPI-Daten für März aus Spanien und Deutschland angeboten. Darüber hinaus werde das ADP einen Beschäftigungsbericht veröffentlichen, der einen letzten Hinweis auf den am Freitag anstehenden NFP-Bericht geben solle. Zu guter Letzt werde das JTC der OPEC heute um 14:00 Uhr in Wien zusammentreten, um Empfehlungen für das morgige Ministertreffen vorzubereiten. Es werde jedoch keine Änderung der Förderpolitik erwartet.