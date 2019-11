Umgekehrt könnte ein weiterer Rückgang bei den Wirtschaftsdaten die Wachstumssorgen verschärfen. Ebenso könne ein Tweet aus dem Weißen Haus, der wie eine Granate im Handelsstreit mit China wirke oder eine neue Front mit Europa eröffne, nicht ausgeschlossen werden.



Zudem könnten geopolitische Sorgen neu aufflammen, beispielsweise, wenn Anleger vom Ausmaß oder dem Zeitpunkt eines wahrscheinlichen Haircuts bei argentinischen Schuldtiteln überrascht werden. Ein solcher Schritt könnte zu einer Flucht in Qualitätstitel führen, just zu dem Zeitpunkt, zu dem die Liquidität am Markt auszutrocknen beginne.



In Europa sehen die Experten von BlueBay Asset Management bei den Anleihen der Peripherieländer niedrigere Renditen, wobei sich Griechenland im letzten Monat als herausragender Performer gezeigt hat. Das Rating-Upgrade von S&P bedeute, dass das Land nur noch von Moody's niedriger als BB- bewertet werde.



Nach Meinung der Experten werde Griechenland im Laufe der Zeit wieder den Investment-Grade-Status zurückerlangen. Sollte dies der Fall sein und Griechenland wieder in die Markt-Indizes zurückkehren, werde voraussichtlich das Interesse an den Staatsanleihen zunehmen.



Die Performance portugiesischer Staatsanleihen, die mit 55 Basispunkten über den Bundesanleihen gehandelt würden, zeige, wie mächtig solche technischen Vorgänge sein könnten, wenn maßgebliche Summen in passive Benchmark-Tracking-Strategien investiert seien.







Für die Marktentwicklung der nächsten Wochen dürften die anstehenden Wirtschaftsdaten entscheidend sein, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Dabei könne das Pendel sowohl ins Positive als auch ins Negative ausschlagen.Sollten sich die Umfrageergebnisse zur Stimmungslage in der Wirtschaft von den Tiefstständen der vergangenen Monate erholen, könnten Anleger die schlimmsten Befürchtungen bezüglich einer Wachstumsabschwächung hinter sich lassen. Da auch die Sorgen um die Handelskonflikte und den Brexit nachlassen würden, könnte sich zum Jahresende an den Märkten der Optimismus durchsetzen. Viele Umfragen würden aktuell darauf hindeuten, dass sich Anleger in letzter Zeit vorsichtig positioniert hätten. Sollten sie jetzt wieder Geld anlegen, könnte eine Rally die Hürde der Angst überwinden.