Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone ist geprägt von der Corona-Pandemie bzw. den damit verbundenen Entscheidungen zu wirtschaftlichen Einschränkungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Um die erneut stark steigende Ausbreitung von COVID-19 unter Kontrolle zu bringen, seien in Europa ab September und vor allem im November wieder zum Teil starke Einschränkungen eingeführt worden. Im Winterhalbjahr 2020/21 müsse daher mit einem erneuten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität gerechnet werden, der aber deutlich geringer als in der ersten Jahreshälfte 2020 ausfallen sollte. Solange es keine Abhilfe gegen COVID-19 gebe, sei ein wiederkehrendes Auf und Ab an Restriktionen und wirtschaftlicher Aktivität zu befürchten. Mit der absehbaren Möglichkeit einer Coronavirus-Impfung sollte ab dem Frühjahr 2021 ein nachhaltiger Aufschwung einsetzen. Allerdings sei mit verzögerten negativen Effekten der aktuellen Krise auch ein maßgeblicher mittelfristiger Schaden verbunden. Der wirtschaftliche Rebound dürfte im Jahr 2021 zunächst unvollendet bleiben. Die Krise habe die Inflationsrate deutlich nach unten geführt. Im Jahr 2021 würden die Analysten einen vorübergehenden Preisschub erwarten. (04.12.2020/ac/a/m)



