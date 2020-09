Bonn (www.aktiencheck.de) - Der schwedische Leitindex OMX 30 (ISIN: SE0000337842, WKN: 969817) ist als einziger in Europa zyklischer als der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von Postbank Research.



Die Sektoren Industrie, Finanzen und Zyklischer Konsum stünden zusammen für zwei Drittel des Index. Der größte Einzelwert sei der Kompressor- und Industrietechnik-Produzent Atlas Copco mit einem Index-Anteil von knapp acht Prozent. Die OMX-30-Unternehmen seien ausgesprochen stark vom Geschäft im Ausland abhängig, insbesondere in Europa; nur zwölf Prozent ihrer Umsätze würden sie in Schweden erwirtschaften - nach Dänemark und Norwegen sei dies ein europäischer Spitzenwert. Von der derzeitigen Wirtschaftserholung sollten schwedische Aktien deshalb besonders profitieren. Die Analysten von Postbank Research sind jedoch der Meinung, dass Anleger, die sich zyklischer aufstellen wollen, mit dem DAX besser beraten sind. Denn einerseits sei der OMX 30 mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18 teurer bewertet als der deutsche Leitindex mit 16; andererseits bestünden Währungsrisiken. (08.09.2020/ac/a/m)



