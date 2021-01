Für viele Schwellen- und Entwicklungsländer seien die wirtschaftlichen Aussichten dagegen weniger positiv, da die Pandemie die Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen stelle und beliebte Tourismusdestinationen stark von dieser Krise betroffen seien.



Trotz des außerordentlich starken Wirtschaftswachstums im dritten Quartal 2020 habe auch das BIP im Euroraum im Jahr 2020 einen dramatischen Rückgang zu verzeichnen. Nachdem das BIP in der ersten Jahreshälfte bereits um 15% zurückgegangen sei (im Vergleich Q2-20 ggü. Q4-19), habe sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2020 aufgrund der Lockerung der Restriktionen in vielen Ländern zunächst wieder erholen können (+12,5% ggü. Q2-2020). Allerdings seien Rückgänge und Aufschwünge in den einzelnen Ländern des Euroraums sehr unterschiedlich gewesen, was insbesondere von der Wirtschaftsstruktur und der konjunkturellen Lage zu Beginn der Krise, der Strenge und Dauer der verhängten Restriktionen, dem Umfang und der Umsetzung der gezielten Hilfsmaßnahmen und ganz allgemein von strukturellen Merkmalen abgehangen habe.



Unter den vier großen Volkswirtschaften des Euroraums habe laut Prognosen von Creditreform Rating die deutsche Wirtschaft 2020 den geringsten Rückgang verzeichnet, während die Wirtschaft in Spanien und Italien deutlich stärker schrumpfen dürften und auf einen zweistelligen prozentualen Rückgang gegenüber 2019 zusteuern würden. Dies hänge insbesondere auch mit dem besonders stark betroffenen Tourismussektor in den Ländern zusammen. Zum Jahreswechsel hätten die Analysten für Deutschland noch einen Rückgang des realen BIP um 5,8% erwartet. Gemäß der Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes (14. Januar) sei die Wirtschaftsleistung aber sogar um nur 5,0% gesunken.



Auch für die Wirtschaftsleistung Deutschlands habe das Jahr 2020 eine Berg- und Talfahrt dargestellt: Nachdem der erste Lockdown im zweiten Quartal 2020 zu der größten vierteljährlichen Schrumpfung seit dem Zweiten Weltkrieg (-9,8% ggü. dem Vorquartal) geführt habe, sei das reale BIP der Bundesrepublik im dritten Quartal 2020 um 8,5% gestiegen. Gründe für diese Steigerung seien die Normalisierung des öffentlichen Lebens ab Mai 2020 sowie eine Zunahme des privaten Konsums (+5,8 Prozentpunkte) und der Nettoexporte (+3,9 Prozentpunkte) gewesen.



Diese konjunkturelle Erholung habe sich auch in der steigenden Industrieproduktion widergespiegelt, die weniger von der teilweise anhaltenden Konsumzurückhaltung betroffen gewesen sei als die konsumnahen Dienstleistungen. Trotz der seit Mai anhaltenden monatlichen Zuwächse habe die deutsche Industrieproduktion - einschließlich dem Baugewerbe - im Oktober 2020 jedoch immer noch rund 3% unter dem Vorkrisenniveau von Ende 2019 gelegen.



Ein positiveres Bild zeige sich im Verarbeitenden Gewerbe, wo die Aufträge seit Mai kontinuierlich gestiegen seien und im Oktober wieder das Vorkrisenniveau erreicht hätten. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze nach dem Ende des ersten Lockdowns sei insbesondere auf einen Nachholbedarf der Konsumenten zurückzuführen, sodass der Wert aus Oktober 2020 den aus Dezember 2019 um 7,5% übertroffen habe.



"Generell sollte jedoch nicht vergessen werden, dass diese Entwicklung durch kostspielige Hilfspakete ermöglicht wurde, welche zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und den damit verbundenen Haushaltseinkommen, zur Sicherstellung ausreichender Liquidität der Unternehmen und zum Schutz des Gesundheitssektors beiträgt. Dank der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die inzwischen unter bestimmten Voraussetzungen bis Ende Januar 2021 verlängert wurde, konnte eine Welle von Zahlungsausfällen bislang vermieden werden", erkläre Mohr. So habe die Zahl der Insolvenzen im Zeitraum von Januar bis September 2020 um 13,1% unter der Zahl des Vorjahreszeitraums gelegen.



Auch der zweite Lockdown in Deutschland werde einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung im aktuellen Kalenderjahr haben. Insbesondere für den Einzelhandel oder den Freizeitsektor habe die am 27. Dezember begonnene Impfkampagne nicht früh genug starten können, da die Folgen der zweiten Phase der verordneten Untätigkeit gravierend sein könnten. Schätzungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) würden davon ausgehen, dass von 560.000 Arbeitsplätzen im innerstädtischen Einzelhandel zwischen 150.000 und 250.000 wegfallen könnten.



"Aktuell gehen wir aber davon aus, dass sich der erneute Lockdown weniger negativ auf das reale BIP auswirken wird als im Frühjahr 2020. So ist beispielsweise die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sehr viel besser auf die Situation vorbereitet und ausgearbeitete Hygienekonzepte sind überwiegend vorhanden. Dennoch wird auch der wirtschaftliche Schaden mit der Länge des Lockdowns zunehmen", sage Mohr und füge hinzu: "Mit Blick auf die Zukunft gehen wir von einem Wiederanstieg des realen BIP-Wachstums auf etwa 3,4% im nächsten Jahr und 3,9% in 2022 aus."







