Egal aus welchem Blickwinkel man es betrachte, die Antwort sei dieselbe: Die Erholung sei da, und sie sei stark.



Diese Frage verdiene volle Aufmerksamkeit: Sei der Durchschnittsanleger von dem, was in der Wirtschaft passiere, überzeugt? Die Experten von Unigestion würden meinen, dass dies nicht der Fall sei, und hätten zu diesem Thema bereits umfassend kommuniziert: Die Erholung liege in den Zahlen, aber nicht in den Portfolios.



Sei es denn ein Wunder, dass die Prognosen der Ökonomen immer noch auf Halbmast seien? Der Fall der USA: Für die Ökonomen aus der Privatwirtschaft liege die mittlere Prognose für das US-Wachstum im Jahr 2020 bei -5,7% und im Jahr 2021 bei +4%. Die erste dieser Konsensprognosen ergebe ein sehr gemischtes Bild: Das vierte Quartil dieser Prognosen für 2020 erwarte ein Wachstum von -6%. Die Streuung nach oben sei viel größer, und das erste Quartil dieser Prognosen gehe von -4,5% im Jahr 2020 und +5% im Jahr 2021 aus, d.h. von einer vollständigen wirtschaftlichen Normalisierung in zwei Jahren. Allerdings gebe es immer noch einige Ökonomen in den USA, die ein Wachstum von -9,5% in diesem Jahr und ein Nullwachstum im nächsten Jahr voraussagen würden.



Wie sehe es mit den offiziellen Ökonomen aus? Auch sie seien im Allgemeinen pessimistisch. So prognostiziere die US-Notenbank für die USA -6,5% für 2020, die OECD -7,3% und der IWF -8%. Insgesamt dürften diese Wirtschaftsprognosen überholt sein, da sie zwei Schlüsselelemente nicht berücksichtigen würden:



- Die einzelnen Fiskalpakete der meisten entwickelten Volkswirtschaften, die sich im Durchschnitt 5% des BIP nähern würden, im Falle Deutschlands und der USA bis zu 10%.



- Die verschiedenen Anzeichen einer Erholung, die sich seit Anfang Juni häufen würden.



Auch die Gewinnschätzungen der Analysten würden eine breite Streuung unter den Marktteilnehmern widerspiegeln. Derzeit liege die durchschnittliche EPS-Prognose für 2020 für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bei 128 USD, mit einer Standardabweichung von 24,69 USD. Zum Vergleich: Diese Zahl sei fast fünfmal größer als die Dispersion der Schätzungen in den letzten Jahren und liege deutlich über der Streuung von 2009: Die Standardabweichung der EPS-Schätzungen für 2019 habe im Juli 2019 4,89 USD betragen, während sie für 2018 im Juli 2018 bei 5,41 USD gelegen habe. Selbst im Juli 2009 habe die Streuung unter den Analysten für EPS nur 9,09 USD betragen.



Angesichts dieser verschiedenen Beobachtungen liege es nahe, dass kurzfristig zwei Elemente zur Unterstützung der Märkte zu erwarten seien: Eine deutliche Erholung und Makrodaten, die positiv überraschen würden. Diese beiden Elemente sollten weiterhin eine Verbesserung der allgemeinen Marktstimmung fördern. Zu beachten sei, dass die Verzerrung der Aktienindices nach wie vor sehr hoch sei, die Aktienpositionierung der unterschiedlichen Anlegertypen niedrig bleibe und die Credit Spreads und die Volatilität noch Raum für größere Begeisterung hätten. Was viele wahrscheinlich beunruhige, sei das Bewertungsargument: Sei der Aufschwungszug schon abgefahren?



Die Experten von Unigestion hätten zu diesem Thema bereits mehrfach kommuniziert: Growth Assets seien nach ihren Bewertungsindikatoren immer noch nicht in der teuren Zone angelangt. Eine andere Perspektive biete die Extraktion der Aktienrisikoprämie aus den Aktienkursen, d.h. die von den Anlegern geforderte Vergütung für das Eingehen von Aktienrisiken, nachdem die Auswirkungen von Zinsen und Credit Spreads eliminiert worden seien.



Beim S&P 500 habe diese Risikoprämie im Zeitraum 2016 bis 2020 durchschnittlich 3,5% betragen. Seit Ende 2018 sei sie sprunghaft angestiegen, von etwa 2,58% auf 4,36% kurz vor der jüngsten Krise. Seitdem habe sich diese Prämie nur geringfügig bewegt und liege immer noch bei etwa 4%, nahe dem Niveau von Januar 2009. Diese Prämie könnte in den nächsten 18 Monaten ohne wirkliche Überraschung angesichts des Ausmaßes der wirtschaftlichen Erholung um 1% schrumpfen und den S&P 500 auf ein höheres Niveau bringen (+20%), vorausgesetzt, die langfristigen Zinssätze würden sich nur geringfügig ändern. Mit realen 10-Jahres-Renditen, die nach wie vor negativ seien (-0,75%), seien Anleihen wahrscheinlich das pessimistischste Marktsegment, und dies sei eine gute Sache: Ein Zinsanstieg von 1% könnte die Growth Assets beeinträchtigen und die Auswirkungen der Erholung abschwächen.



Die Signale seien nicht nur positiv: Die Gewinnsaison und die US-Wahlen könnten die Märkte mittelfristig erschüttern. Die Experten von Unigestion seien jedoch der Meinung, dass die Anleger nach wie vor nicht ausreichend von der Erholung überzeugt seien. Durch die Zinssenkung habe die FED die Anleger nur teilweise überzeugt, die Märkte hätten wieder Boden unter die Füße bekommen, aber die Fiskalpakete, ihre Auswirkungen und das Tempo der wirtschaftlichen Normalisierung würden die Anleger vorerst kalt lassen. Die Experten von Unigestion würden glauben, dass es nicht von Dauer sein werde und dass diese "Summertime Sadness" glücklich enden werde. (15.07.2020/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die zentrale Frage lautet: Erleben wir eine Erholung, die dem Schock, den wir gerade erlitten haben, angemessen ist, oder nicht? Angesichts der Daten, die wir täglich erheben, steht dies unseres Erachtens außer Zweifel, so die Experten von Unigestion.Zunächst einmal, was die Daten betreffe, umfasse die wirtschaftliche Erholung eine große Anzahl von Ländern, allen voran die USA. Die Experten von Unigestion würden regelmäßig die Signale ihres globalen Growth Nowcaster ermitteln. Seit Ende Mai habe ihr Indikator innerhalb von anderthalb Monaten 60% seines Rückgangs aufgeholt. In ähnlicher Weise würden sich 78% der Daten verbessern, die ihren globalen Indikator ausmachen würden.Diese Daten allein sollten den Leser davon überzeugen, dass der Aufschwung in vollem Gange sei, aber die Skeptiker würden mehr Details fordern. Unser US-Wachstumsindikator hat innerhalb eines Monats 72% seines Rückgangs wieder aufgeholt, die Eurozone 40%, die Schweiz 98% und Australien 38%, so die Experten von Unigestion. Einige Länder würden Zweifel aufkommen lassen (Kanada habe sich nur um 20% seiner Kapazität und das Vereinigte Königreich nur um 10% erholt), doch sei dies wahrscheinlich auf eine Verzögerung der Datenerfassung (Kanada) oder die verspätete Umsetzung von Quarantänemaßnahmen (Vereinigtes Königreich) zurückzuführen. Dasselbe gelte für Indien, Südafrika und Malaysia, die ebenfalls zurücklägen.Ansonsten sei die Erholung überall schnell und umfangreich. Im Zweifelsfall genüge es, die Erholung Chinas zu betrachten, die laut dem Growth Nowcaster abgeschlossen zu sein scheine. Nachdem unser Wachstumsindikator auf ein extrem niedriges Niveau eingebrochen war, zeigt er nun an, dass sich die Wirtschaftslage normalisiert hat, so die Experten von Unigestion. Seit dem 7. Juli 2020 sei der chinesische Indikator der Experten, dank einer Erholung des Verbrauchs und einer Wiederbelebung der weltweiten Nachfrage, wieder im positiven Bereich.Diese verschiedenen Entwicklungen, die durch die 1.300 Datenreihen erfasst würden, die täglich in den Nowcastern kombiniert und analysiert würden, würden durch andere Datenquellen eindeutig bestätigt:- Unser Newscaster, der die Medienberichterstattung zum Thema Wachstum analysiert, zeigt ebenfalls eine zügige wirtschaftliche Verbesserung an, so die Experten von Unigestion.- Die Welthandelsindikatoren würden sich verbessern. Der Baltic Dry Index sei seit seinem Tiefpunkt Mitte Mai um 400% gestiegen. Dies entspreche in etwa der Verbesserung, die zwischen Januar 2018 und September 2019 beobachtet worden sei.- Die Preise für Öl und Industriemetalle würden die gleiche Botschaft vermitteln: Die WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt)-Preise (6-Monats-Futures) seien insgesamt um 80% gestiegen; die Kupferpreise hätten sich um 40% von ihren Tiefstständen erholt.