Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Polen beginnt sich abzuschwächen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Inflationszahlen seien rückläufig, die Industrieproduktion sei im September deutlich zum Vormonat gefallen, der Einkaufsmanagerindex sei abgerutscht. Diese Entwicklung dämpfe die Zinserwartungen in Polen. Zudem bleibe das politische Verhältnis zwischen Polen und der EU angespannt. Seit einigen Monaten pendele der Kurs EUR/PLN (Polnischer Zloty) in einer Bandbreite zwischen 4,24 und 4,34. Im aktuellen wirtschaftlichen und politischen Umfeld könnte sich die polnische Währung Richtung 4,40 abschwächen. (19.10.2018/ac/a/m)





