Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard sei vor allem als Payment-Dienstleister bekannt, der im Hintergrund für die reibungslose Abwicklung von Zahlungsprozessen sorge. Doch der Tech-Konzern sorge auch immer wieder mit spannenden Produktneuheiten für Aufsehen - etwa mit einem intelligenten Spiegel, der speziell den Einkauf von Kleidung revolutionieren könnte.Wirecard Innovation Labs habe am Dienstag den Prototyp "Smart Mirror" vorgestellt. Er ermögliche es den Kunden, direkt über ein Display im Spiegel eine Vielzahl von Informationen wie alternative Größen, andere Farben oder dazu passende Produkte abzurufen. Zudem sollten die Kunden direkt am Spiegel digital bezahlen und die Ware anschließend abholen oder nach Hause liefern lassen können."Das Einkaufserlebnis wird durch den Kaufprozess auf dem Smart Mirror einzigartig: Es bietet individuelle Empfehlungen und die Möglichkeit, andere Farben oder Größen anzufordern, ohne den Umkleideraum zu verlassen", so Jörn Leogrande von Wirecard Labs.Dieses Konzept sei nicht nur für Kunden attraktiv, sondern biete Händlern auch viele Vorteile durch zusätzliche Verkaufschancen. Wirecard verweise in diesem Zusammenhang speziell auf Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten und eine verbesserte Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse.Der "Smart Mirror" sei nicht das einzige Produkt, mit dem Wirecard die Rolle als Tech-Pionier ausbauen wolle. Erst im Juni habe das Unternehmen den Prototyp eines Handflächen-Scanners zur Verifizierung von Zahlungsprozessen präsentiert. Im Rahmen der jüngst verkündeten Partnerschaft mit der indischen YES Bank setze Wirecard schon jetzt in der Praxis teilweise auf Biometrie.Die Wirecard-Aktie knüpfe am Dienstagvormittag mit moderaten Gewinnen an die Aufwärtsbewegung vom Vortag an und kämpfe aktuell um die Marke von 150 Euro.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler. Das Kursziel des "Aktionär" von 200 Euro lasse auch Neueinsteigern noch genügend Kursfantasie. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link