Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.04.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Schlagabtausch zwischen Wirecard und der "Financial Times" gehe weiter. Eine externe Kanzlei aus Singapur habe das Ergebnis ihrer Untersuchungen zu den Vorwürfen der "Financial Times" am Wirecard übergeben und der deutsche Zahlungsdienstleister sehe seine Unschuld damit bewiesen. Es habe zwar gegebenenfalls individuelles Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter in Singapur gegeben, doch ohne Wissen der Konzernführung in München und auch vom Volumen her nicht wesentlich.Die Aktie von Wirecard sei daraufhin um 23% angesprungen. Doch schon wenige Stunden später habe die "Financial Times" die nächsten Vorwürfe veröffentlicht: Wirecard kooperiere mit nicht existenten Firmen, um Umsätze mit Schmuddelkunden (Pornoindustrie, Glücksspiel, Dating-Webseiten) zu vertuschen. Solche nicht existente Firmen, drei würden explizit aufgelistet, würden den Kontakt zu den Schmuddelkunden abwickeln, so die "Financial Times".Wirecard hingegen erkläre, dass man fast die Hälfte, Tendenz rückläufig, des Konzernumsatzes über Kooperationspartner erwirtschafte, weil man häufig die lokalen Lizenzen, die für ein globales Netzwerk erforderlich seien, nicht habe.Nun werde von der "Financial Times" das Geschäft auf den Philippinen untersucht: Dort werde das Büro eines Kooperationspartners von Wirecard in einer Busvermietung gefunden, Froehlich Tours, die einem ehemaligen Wirecard Asien-Pazifik Manager und seiner Frau gehöre. Rechnungen an den Kooperationspartner seien 2015 nach Aussage von der "Financial Times" von Jan Marsalek, Vorstand von Wirecard, geschrieben worden. Peng: Während Marsalek dadurch noch kein Fehlverhalten unterstellt werden könne, habe die "Financial Times" doch schon mal einen Bezug zwischen den Vorwürfen in Asien und der Vorstandsetage in München hergestellt.Während Wirecard eine Reihe von Fehlern im niedrigen einstelligen Millionenbereich durch individuelle Verfehlungen für möglich halte, spreche die "Financial Times" inzwischen von dreistelligen Millionenbeträgen, die als ausstehende Verpflichtungen bei Wirecard gegenüber Kooperationspartnern mit windigem Hintergrund gelistet würden.Die jüngste Veröffentlichung der "Financial Times" bringe Licht in die dubiose Geschichte. Seit Jahren werde versucht, Wirecard dunkle Machenschaften nachzuweisen. Dabei sei früher stets darauf abgezielt worden, dass Wirecard Geschäfte mit den Schmuddelbranchen mache. Heibel habe sich vor vielen Jahren einmal einen solchen Vorwurf im Detail angeschaut und sei damals zu dem Schluss gekommen, dass die vollelektronische Abwicklung bei Wirecard natürlich ein gefundenes Netzwerk für die Schmuddelbranche sei. Daraus jedoch einen Vorsatz auf Seiten Wirecards abzuleiten und sodann der Vorstandsetage noch zu unterstellen, dies Geschäft wissentlich und systematisch zu betreiben, sei nie gelungen.Nun habe man einen Fall von "round tripping" gefunden. darunter verstehe man Gelder, die innerhalb eines Konzerns im Kreis gebucht würden und dadurch - ohne ein zugrunde liegendes Geschäft - den Umsatz erhöhen würden. Auch in diesem Fall sei es bislang nicht gelungen, die Vorstandsetage der Mitwisserschaft zu überführen, wie die Kanzlei aus Singapur diese Woche bestätigt habe.Also ziehe die "Financial Times" nun ein altes Register aus der Schublade, koche die Vorwürfe der Geschäfte mit der Schmuddelbranche wieder hoch und liste alle Manager auf, die irgendwie davon hätten wissen können. Gleichzeitig versuche die "FT" das round tripping mit den Kooperationspartnern zu verknüpfen, die für die Schmuddelbranche verantwortlich seien.Heibels Einschätzung: Von hier bis zum Nachweis eines systematischen Betrugssystems sowie der Mitwisserschaft der Vorstandsetage in München sei es noch ein sehr weiter Weg für die "Financial Times". Wenn Heibel sich jedoch die Kurskapriolen von Wirecard im Zuge dieser Auseinandersetzung anschaue, dann bleibe es bei seiner Empfehlung: Bilanzierungsunregelmäßigkeiten = Verkaufen. Solange diese Geschichte am Schwelen sei, möchte er nicht als Aktionär mitfiebern, sondern genieße die Position des unbeteiligten Beobachters, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 13 vom 29.03.2019)