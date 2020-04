Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

133,08 EUR +2,62% (23.04.2020, 09:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe gemessen an der Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von +17% weiterhin die "pole position" aller DAX®-Titel inne. Damit werde auch die Performance des Mutterindex (-21%) logischerweise deutlich in den Schatten gestellt. Der charttechnische Treiber hinter dieser Entwicklung sei das "false break" der Kernunterstützung bei rund 86 EUR. Dank dieses Fehlausbruchs habe der Titel eine große Topformation abgelehnt und mit einem "morning star" zudem ein Candlestickumkehrmuster ausgebildet.Mittlerweile verfüge das Papier wieder über eine Relative Stärke oberhalb des Schwellenwertes von eins. Gleichzeitig generiere der MACD - nachdem der Trendfolger zuvor bereits eine positive Divergenz ausgeprägt habe - ein neues "handfestes" Kaufsignal. In dieser Gemengelage bestünden gute Chancen, den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch von September 2018 (akt. bei 139,03 EUR) ins Visier zu nehmen. Ein Bruch desselben käme einem großen Befreiungsschlag gleich, denn dann könnte die gesamte Korrektur der letzten anderthalb Jahre im langfristigen Kontext als Konsolidierungsflagge interpretiert werden.Als Absicherung ist aktuell die 200-Wochen-Linie (akt. bei 102,01 EUR) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.04.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:132,56 EUR +4,82% (23.04.2020, 09:31)