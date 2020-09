Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (29.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Laut einem Medienbericht werde die Konzernzentrale von Wirecard am heutigen Dienstag erneut von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht. Es sei nicht die erste Razzia bei dem insolventen Zahlungsabwickler, doch diesmal würden die Ermittler offenbar neuen Vorwürfen nachgehen.Dem Vernehmen nach werde inzwischen auch wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, berichte die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Demnach handle es sich um ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Auch Beamte des Bundeskriminalamts seien bei Wirecard in Aschheim im Einsatz.Gegen wen sich die Ermittlungen konkret richten würden, sei zunächst nicht bekannt geworden. Sie könnten jedoch im Zusammenhang mit rund 1.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen stehen, die seit 2017 bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen seien.Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls prüfe seit 22. Juni alle Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Wirecard noch einmal. Dabei seien bereits in mehr als 50 Fällen Hinweise auf mögliche Straftaten an die Ermittlungsbehörden weitergegeben worden, berichte die SZ.Auch an der Börse könne die neuerliche Razzia niemanden mehr schocken - die Wirecard-Aktie sei ohnehin längst in Zockerhand und weitgehend abgekoppelt von der Newslage.Längerfristig orientierte Anleger meiden die Papiere, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link