ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und senkt das Kursziel von 128 auf 110 Euro.Nur wenige Tage nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen habe Wirecard gestern einen EBITDA-Ausblick für 2019 gegeben. Das EBITDA solle demnach in 2019 in einer Spanne von 740 bis 800 (2018e: oberes Ende der Spanne von 550-570; bisherige Analystenprognose 2019: 702; Marktkonsens: 762) Mio. Euro liegen. Der EBITDA-Ausblick sei somit zwar über der Analystenprognose aber im Rahmen der Markterwartung. So wie bereits die Anhebung des EBITDA-Ausblicks für 2018 Mitte November zu einem deutlichen Kursrückgang der Wirecard-Aktie geführt habe, so sei auch nach Bekanntgabe der neuen EBITDA-Zielsetzung für 2019 der Aktienkurs deutlich um 5,8% gesunken. Der von Friebel erwartete Kursverfall des DAX-Titels habe sich somit unvermindert fortgesetzt.Aufgrund der seines Erachtens zu hohen Bewertung bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, daher sein "verkaufen"-Rating für die Wirecard-Aktie. Aufgrund des neuen EBITDA-Ausblicks habe der Analyst seine Prognosen für 2019 erhöht. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:130,85 EUR +0,96% (21.11.2018, 11:25)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:131,10 EUR +1,47% (21.11.2018, 11:40)