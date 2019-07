Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,75 EUR +0,86% (26.07.2019, 14:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe zuletzt vor allem in der Causa "Financial Times" für Schlagzeilen gesorgt. In der Auseinandersetzung mit der britischen Finanzzeitung um angebliche Bilanztricksereien in Singapur habe der Zahlungsdienstleister den Spieß jetzt umgedreht und seinerseits die FT in Erklärungsnot gebracht. Doch die Fehde sollte von etwas anderem nicht ablenken - der Entwicklung des operativen Geschäfts.Wirecard knüpfe nahtlos an die Erfolgsmeldungen der vergangenen Tage und Wochen an. Wie das Unternehmen am Freitagmorgen mitgeteilt habe, habe man eine innovative digitale Echtzeit-Zahlungslösung für eMAG, den größten Online-Marktplatzhändler in Rumänien mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro, entwickelt. Im Zuge dessen werde der Trend zum digitalen Zahlungsverkehr vorangetrieben und das gesamte Kundenerlebnis verbessert.Zu Wochenschluss bewege sich die Wirecard-Aktie irgendwo im Nirgendwo, gewinne nur leicht an Wert. Meldungen wie die heutige über eine neue Kooperation würden längst nicht mehr für den Auftrieb wie noch vor Monaten oder Jahren sorgen - mit Ausnahme echter Big Shots wie zuletzt mit ALDI. Dennoch: Sie würden belegen, dass Wirecard im operativen Geschäft weiter vorankomme. Vergleiche mit Branchen-Wettbewerbern indes zeigen, dass die Aktie Aufholpotenzial hat, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:150,80 EUR +0,53% (26.07.2019, 13:54)