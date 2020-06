Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

5,55 EUR +70,25% (30.06.2020, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

5,538 EUR +57,11% (30.06.2020, 13:03)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Aufgrund des Bilanzskandals ringe Wirecard ums Überleben - und dürfte schon bald auch noch seine Nordamerika-Tochter verlieren: Wirecard North America stelle sich zum Verkauf, wie das US-Unternehmen in der Nacht auf Dienstag selbst bekannt gegeben habe. Zudem solle es Interesse an der Wirecard Bank geben.Laut dem Branchenportal "finanz-szene.de" kursiere in Finanzkreisen ein Szenario, bei dem die Solarisbank die Wirecard Bank AG zumindest in Teilen übernehmen könnte. Darauf angesprochen habe Solarisbank-Chef Roland Folz gesagt: "Die Dienstleistungen der Wirecard Bank ähneln den unseren. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könnten wir darum sicherlich für viele Kunden des Wettbewerbers so etwas wie die natürliche Alternative sein." Grundsätzlich stehe man bereit und sei offen für Gespräche.Die Wirecard Bank sei beim Insolvenzverfahren des Mutterkonzerns außen vor. Als zuständige Bankenaufsicht habe die BaFin jedoch einen Sonderbeauftragen eingesetzt, die die Zahlungsströme der Bank überwache. Damit habe dort nun die BaFin das Sagen, nicht mehr der Wirecard-Vorstand.Dennoch komme die Meldung am Aktienmarkt zunächst gut an: Im Laufe des Vormittags habe sich der Kurs erneut mehr als verdoppelt und in der Spitze sogar die 9-Euro-Marke erreicht. Angesichts der enormen Verluste von fast 99 Prozent in den vergangenen Wochen ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: