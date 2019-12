Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie sei am Montag rund drei Prozent in die Knie gegangen - trotz optimistischer Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun. Schuld daran sei in erster Linie der schwache Gesamtmarkt gewesen. Am Dienstagvormittag könne sich der Kurs aber bereits erholen.Dazu trage auch die jüngste Unternehmensmeldung bei, wonach Wirecard Playmobil als neuen Kunden gewonnen habe. Der DAX-Konzern wickle ab sofort digitale Zahlungen für die E-Commerce-Seiten des Spielwarenherstellers in Europa ab. Dank der Wirecard-Technologie könne Playmobil in seinen Online-Shops nun eine Vielzahl von nationalen und internationalen Zahlungsmethoden anbieten - und damit zu einem reibungslosen und flexiblen Shopping-Erlebnis beitragen.Die Kooperation mit Playmobil komme pünktlich zum Weihnachtgeschäft. In den nächsten Wochen dürften die Spielfiguren besonders gefragt sein - und zur "sehr starken Weihnachtssaison" beitragen, die Wirecard-Chef Markus Braun am Sonntag für sein Unternehmen in Aussicht gestellt habe.Die Wirecard-Aktie könne daraufhin am Dienstagvormittag rund 1,5 Prozent zulegen und damit einen Teil der Vortagesverluste ausgleichen. Seit Jahresbeginn notiere sie aber weiterhin im roten Bereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.