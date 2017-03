Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

49,495 EUR +1,39% (28.03.2017, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

49,50 EUR +1,21% (28.03.2017, 09:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (28.03.2017/ac/a/t)





Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard erwirbt Payment-Dienstleister in Südafrika - AktiennewsDie Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hat sämtliche Anteile an MyGate Communications (Pty) mit Sitz in Kapstadt, Südafrika übernommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:MyGate ist ein führender Payment Service Provider (PSP) in Afrika. Die Firma betreibt eines der größten und am schnellsten wachsenden afrikanischen Payment Gateways und wurde kürzlich zu Afrikas bestem Online Payment Gateway des Jahres 2016 gewählt. MyGate hilft afrikanischen Händlern eine Vielzahl verschiedener E-Commerce-Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere Online- Kartenzahlungen, zu akzeptieren und dadurch Millionen von afrikanischen Konsumenten zu adressieren. MyGate ist an die führenden afrikanischen Acquiringbanken angebunden. Die Firma beschäftigt aktuell 21 Mitarbeiter.Der vereinbarte Kaufpreis von EUR 23,1 Mio. besteht aus Barzahlungen in Höhe von EUR 18,2 Mio. und weiteren Earnout-Zahlungen von bis zu EUR 4,9 Mio. MyGate soll im Kalenderjahr 2017 ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. erwirtschaften.Börsenplätze Wirecard-Aktie: