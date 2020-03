Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nach bisherigem Stand habe die Sonderprüfung der KPMG "keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf führen würden". Die Untersuchung des Dritt-Partnergeschäfts in Asien dauere allerdings noch an und werde aus heutiger Sicht voraussichtlich zum 22.04.2020 abgeschlossen werden. Wirecard sei bislang davon ausgegangen, dass bis Ende März die Prüfung abgeschlossen sein werde. Da die Prüfung allerdings nun länger dauern werde, verschiebe das DAX-Unternehmen die Präsentation des Jahresabschlusses vom 08.04. auf den 30.04.2020. Dass Wirecard nun weitgehend von den Vorwürfen der "Financial Times" entlastet worden sei, sei positiv zu werten.Jost habe seine Prognosen aber wegen der derzeitigen erheblichen Unsicherheiten reduziert (u.a. EPS 2020e: 5,69 (alt: 5,78) Euro; EPS 2021e: 7,37 (alt: 7,62) Euro). Die Auswirkungen der aktuellen Krise sollten sich nach Meinung des Analysten für Wirecard in Grenzen halten. Langfristig gesehen biete das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance. Jedoch sei erst einmal mit einer anhaltend hohen Volatilität bei dem DAX-Titel zu rechnen.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Wirecard-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde von 150 Euro auf 120 Euro gesenkt. (Analyse vom 16.03.2020)