Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem die wiederholten Negativ-Schlagzeilen zur Bilanzierung deutliche Spuren an Image und Aktienkurs von Wirecard hinterlassen hätten, bemühe sich der Zahlungsabwickler seit Monaten darum, die Wogen zu glätten. Einigen seien die bisherigen Maßnahmen aber immer noch zu wenig.Zu Letzteren gehöre Rechtsanwalt Wolfgang Schirp, der mit einer Gruppe von Kleinaktionären eine unabhängige Sonderprüfung nach Paragraph 142 des Aktiengesetzes (AktG) bei Wirecard anstoßen wolle. Das habe zuerst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet. "Wir wollen, dass das Versteckspiel aufhört", zitiere die Zeitung den Anwalt.Um eine solche Sonderprüfung auf den Weg zu bringen, wäre allerdings eine außerordentliche Hauptversammlung nötig. Für einen entsprechenden Antrag brauche Schirp die Unterstützung von mindestens fünf Prozent des Grundkapitals - 2,5 Prozent der Anteile vertrete er nach eigenen Angaben bereits. Andernfalls müsste er mit seinem Antrag bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juli warten.Seit Bekanntwerden der Vorwürfe vor fast einem Jahr habe Wirecard bessere Transparenz und Compliance gelobt und eine eigene Bilanzprüfung durch KPMG in Auftrag gegeben. Doch das reiche dem Anwalt und seinen Klienten nicht: Sie würden befürchten, dass Vorstand und Aufsichtsrat des DAX-Konzerns nicht alle Informationen an die Aktionäre weiterreichen könnten.Die Mehrheit der Anleger scheine mit den bisherigen Schritten und speziell mit dem Personalwechsel an der Aufsichtsratsspitze indes ganz zufrieden: Für die Wirecard-Aktie sei es am Montag in der Spitze um über drei Prozent nach oben gegangen. Einige würden hinter der Drohung mit dem Antrag auf eine unabhängige Sonderprüfung auch nur eine PR-Aktion vermuten.Kurzfristig liege der Fokus bei Wirecard ganz klar auf den Ergebnissen der KPMG-Prüfung, die bis Ende des ersten Quartals vorliegen sollten. Gelingt es damit, die Bilanzzweifel zu zerstreuen, sieht Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" gute Chancen für ein Comeback der Aktie. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link