Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Blicke man beim deutschen Zahlungsabwickler auf die Unternehmensmeldungen der jüngeren Vergangenheit zu neuen Kunden und Partnerschaften, falle eine Häufung in zwei Bereichen auf: Asien und "New Mobility". In Letzterem habe Wirecard nun eine weitere strategische Partnerschaft geschlossen. Dabei kooperiere Wirecard mit UZE Mobility, einer offenen Innovationsplattform für Elektro-Mobilitätsdienste. Die beiden Unternehmen würden ihre Zahlungs- und Geolokalisierungstechnologien verbinden, um innovative Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität auf den Markt zu bringen, heiße es in einer Mitteilung.In der jüngeren Vergangenheit habe Wirecard weitere Kooperationen im Mobilitätsbereich geschlossen - z.B. mit HERE Mobility und CarGo Technologies - und sich einem Konsortium unter Führung des Schweizer Mobilitätspioniers Rinspeed angeschlossen. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf dem asiatischen Markt, speziell auf China. Dort wolle Wirecard durch die Übernahme von Allscore selbst aktiv werden und habe darüber hinaus ebenfalls diverse Partnerschaften geschlossen, z.B. mit YeePay und EasyTransfer.Für neue Impulse für die Wirecard-Aktie könnte neben den Ergebnissen der KPMG-Prüfung auch die Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen liefern, die einige Brancheninsider in den kommenden Tagen für möglich halten würden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: