Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

94,79 EUR -0,03% (10.06.2020, 14:16)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

94,90 EUR -0,50% (10.06.2020, 14:31)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen hätten bei Wirecard vor allem Meldungen über eine Strafanzeige der BaFin gegen die Mitglieder des Vorstands und die Reaktion des Unternehmens für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch gebe es zur Abwechslung aber wieder einmal News aus dem operativen Geschäft.Wirecard habe eine Zusammenarbeit mit dem Fintech-Unternehmen Stocard bekannt gegeben. Mit fünfzig Millionen Nutzern weltweit sei Stocard die führende europäische App für mobile Geldbörsen. In der gleichnamigen App könnten verschiedenste Kundenkarten auf dem Smartphone gespeichert und genutzt werden.Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard könnten die User der Stocard-App jetzt auch eine neue mobile Zahlungsfunktion nutzen und mit einer virtuellen, von Wirecard ausgegebene Mastercard-Karte bezahlen. Stocard-Nutzern in Großbritannien stehe die neue Funktion ab sofort zur Verfügung. Die übrigen europäischen Länder sollten im Laufe des Jahres folgen.Der Start der neuen Funktion komme zur richtigen Zeit, denn während der Corona-Pandemie würden kontaktlose Bezahlmöglichkeiten einen regelrechten Boom erleben. Wirecard verweise in dem Zusammenhang auf eine eigene Studie: "Mehr als die Hälfte der britischen, französischen und deutschen Befragten (57 Prozent) geben an, kontaktlose Zahlungsmethoden heute häufiger zu nutzen als vor der Verbreitung von Covid-19", heiße es dort. "Mehr als drei Viertel (78 Prozent) planen, auch nach der Krise weiterhin kontaktlose Zahlungen zu tätigen."Die vorläufigen Q1-Zahlen von Mitte Mai hätten bereits auf weiteres Wachstum hingedeutet. Auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr habe der DAX-Konzern wiederholt bestätigt - zuletzt am vergangenen Sonntag. (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link