Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,6398 EUR -53,59% (26.06.2020, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,686 EUR -43,23% (26.06.2020, 15:13)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.06.2020/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und senkt das Kursziel von 12 auf 1 Euro.Angesichts der fehlenden 1,9 Mrd. Euro Bankguthaben auf Treuhandkonten habe das Aschheimer Unternehmen am Donnerstag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt, so der Analyst in einer heute vröffentlichten Studie. Es werde zudem geprüft, ob auch Insolvenzanträge für die Wirecard-Tochtergesellschaften gestellt werden müssten. Die bedeutendste Tochtergesellschaft in der Unternehmensgruppe sei dabei die mit einer Vollbanklizenz ausgestattete Wirecard Bank, die zuletzt über Kundeneinlagen von rund 2 Mrd. Euro verfügt habe.Infolge der Ankündigung des Insolvenzantrags sei die Wirecard-Aktie erneut abgestürzt. Auf Grund des Insolvenzantrags habe Jost sein Bewertungsmodell auf das Substanzwertverfahren (bisher: Discounted Cashflow-Modell) umgestellt. Zudem nehme er einen Abschlag auf den Substanzwert von 70% vor, da die letzten Bilanzdaten vom 30.09.2019 seien und davon auszugehen sei, dass diese nicht korrekt seien.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Wirecard-Aktie und reduziert das Kursziel von 12 auf 1 Euro. (Analyse vom 26.06.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie: