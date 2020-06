Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

95,88 EUR +0,24% (05.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

88,20 EUR -7,11% (05.06.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard komme nicht zur Ruhe. Am Freitagabend hätten Schlagzeilen über eine staatsanwaltschaftliche Durchsuchung des Konzernsitzes in Aschheim bei München für Aufsehen gesorgt. Der DAX-Konzern habe die Maßnahme per Ad-hoc-Mitteilung bestätigt und darin erklärt: "Die Ermittlungen richten sich nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen ihre Vorstandsmitglieder." Das Unternehmen kooperiere "vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden". Der Vorstand sei "zuversichtlich, dass der Sachverhalt sich aufklären wird und die Vorwürfe sich als unbegründet erweisen werden."Auslöser der Ermittlungen sei eine Anzeige der deutschen Finanzaufsicht BaFin wegen des Verdachts der Marktmanipulation, habe das "Handelsblatt" berichtet. Dies habe die Staatsanwaltschaft München I der Zeitung am späten Freitagnachmittag bestätigt. Es sei daraufhin ein Verfahren gegen den gesamten Vorstand eingeleitet worden. Der Verdacht beruhe "darauf, dass die Verantwortlichen der Wirecard durch die Ad-hoc-Mitteilungen vom 12.03.2020 und vom 22.04.2020 irreführende Signale für den Börsenpreis der Aktien der Wirecard AG gegeben haben könnten", habe die Zeitung eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde zitiert.An der Börse würden die erneuten Schlagzeilen erwartungsgemäß für wenig Begeisterung sorgen: Die Wirecard-Aktie sei nachbörslich eingebrochen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: