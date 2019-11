Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.11.2019/ac/a/d)



Das Aschheimer Unternehmen veröffentliche am morgigen Mittwoch (6. November) die Zwischenbilanz für das dritte Quartal. Kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis schienen nach den jüngsten Aussagen aus dem Vorstand sicher. Anlegern und Analysten brenne aber noch ein anderes Thema auf den Nägeln. Wenn sich das Top-Management in der anschließenden Telefonkonferenz den Fragen der Analysten stelle, dürfte es nicht nur um die nackten Zahlen gehen. UBS-Analyst Hannes Leitner erwarte, dass das beherrschende Thema dabei die laufende Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG sein werde. Vorstandschef Markus Braun hoffe, dass die Ergebnisse Anfang 2020 vorlägen.Die jüngsten Äußerungen des Wirecard-Chefs und der Start des Aktienrückkaufprogramms hätten der Wirecard-Aktie am Montag Unterstützung geliefert. Am Dienstagmorgen zeichne sich zunächst eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ab. "Der Aktionär" setze auf Wirecard, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)