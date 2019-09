Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die China-Ambitionen hätten dem Aschheimer Unternehmen zu Wochenbeginn neue Sympathiepunkte eingebracht. Während Analysten daraus anhaltendes Wachstum herauslesen würden, lasse die Begeisterung der Anleger am Dienstagmorgen aber schon wieder nach.Unterstützt von der UnionPay-Kooperation und dem positiven Analystenecho habe die Wirecard-Aktie am Montag dem Ölpreis-Schock trotzen und im schwächeren Marktumfeld rund 2,5% zulegen können. Heute trete sie jedoch zunächst wieder auf der Stelle. Der charttechnische Befreiungsschlag lasse damit weiter auf sich warten."Der Aktionär" bleibe aber dennoch positiv gestimmt und rechne mittelfristig mit neuen Hochs. Dank der zahlreichen Partnerschaften dürfte Wirecard operativ auf dem Wachstumspfad bleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2019)