Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

117,70 EUR +0,47% (22.11.2019, 13:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Wirbel um das Asscheimer Unternehmen halte an. Gleich zwei Medienberichte hätten in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Zur Wochenmitte sei es nach einem "Handelsblatt"-Bericht deutlich nach unten gegangen. Kurz darauf habe das "Manager Magazin" nachgelegt. Das Magazin habe am Donnerstag ohne nähere Nennung einer Quelle berichtet, dass der Fahrdienstvermittler Uber einen Wechsel des Zahlungsabwicklers weg vom Rivalen Adyen hin zu Wirecard erwäge. Sowohl Adyen als auch Uber hätten den Bericht aber mittlerweile dementiert.In all dem Medienwirbel seien positive operative Neuigkeiten fast untergegangen, denn Wirecard baue seine Aktivitäten in Asien weiter aus und kooperiere künftig mit der indonesischen Bank Mandiri bei digitalen Finanzlösungen für Unternehmenskunden. Konkret gehe es dabei um einen neuen Service, der den 27.000 Firmenkunden der Bank die Abwicklung von Zollzahlungen erleichtern solle.Die operativen Aussichten würden stimmen, doch der "Handelsblatt"-Bericht habe der Wirecard-Aktie diese Woche heftig zugesetzt. Die erneuten Schlagzeilen zur Bilanzierung seien wenig förderlich - weder für die Kursentwicklung, noch für die Reputation des DAX-Konzerns. "Der Aktionär" rate daher weiterhin zum Beobachten der Wirecard-Aktie, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:117,60 EUR +0,34% (22.11.2019, 13:26)