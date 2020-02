Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,25 EUR -1,20% (20.02.2020, 10:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Wichtiges Ereignis steht bevor - AktienanalyseMit Spannung blickten Börsianer den vorläufigen 2019er-Geschäftszahlen von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) entgegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Die Erlöse seien dank des Booms bei elektronischen Zahlungen um 38 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro geklettert, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sogar um 42 Prozent auf 794 Mio. Euro. Während Wirecard mit dem Ergebnis die Schätzungen von Analysten leicht übertroffen habe, habe der Umsatz die Vorhersagen deutlich getoppt. Diese Entwicklung zeige aber auch, dass die Marge ein wenig nachgelassen habe.Prompt hätten sich einige Analysten enttäuscht gezeigt. Aufschluss würden sie sich nun von den detaillierten Zahlen am 8. April erhoffen. Kurz zuvor rücke ein anderes wichtiges Ereignis in den Vordergrund: Der Konzern habe in Aussicht gestellt, dass die laufende Sonderprüfung zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein könnte. Hintergrund: Wirecard habe im vergangenen Oktober die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt, um alle Vorwürfe der Bilanzmanipulation, die von der britischen Zeitung "FT" aufgebracht worden seien, umfassend und unabhängig aufzuklären.Auch weil Wirecard bei Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen keine Neuigkeiten zur Sonderprüfung parat hatte, kam es an der Börse zu Kursabschlägen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:135,95 EUR -0,91% (20.02.2020, 10:27)