Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,15 EUR -67,45% (26.06.2020, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,16 EUR -61,38% (26.06.2020, 16:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX) (26.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Kreditkartenanbieter Visa und MasterCard würden sich laut Insidern überlegen ihre Geschäftsbeziehungen zu dem Zahlungsdienstleister Wirecard einzustellen. Der in den Milliardenskandal verstrickte Zahlungsdienstleister stelle für beide Kartengesellschaften offenbar ein hohes Risiko dar.Die Konzerne würden erwägen, Wirecard die Möglichkeit zu entziehen, Zahlungen über ihre Netzwerke zu leiten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben habe. Einige Wirecard-Kunden seien bereits kontaktiert worden, um sie auf diese Möglichkeit vorzubereiten.Die britische Finanzaufsicht FCA habe am Freitag der Wirecard-Tochter Wirecard Card Solutions die Geschäftstätigkeit untersagt. Damit reagiere die Finanzbehörde in Markt- und Konsumentenbelangen auf den Insolvenzantrag der Aschheimer Muttergesellschaft und den Betrugsskandal.Die Regulierer hätten angewiesen, dass der Zahlungsabwickler keine Vermögenswerte veräußern dürfe und auch Disclaimer platzieren müsse, die den Verbrauchern mitteilen würden, dass es ihr nicht mehr gestattet sei, Geschäfte durchzuführen.Der Zahlungsdienstleister habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen deutlichen Anstieg der neuen Vertragspartner und die Liste der Referenzkunden erweitert. Diese seien aus dem Bereich Handel, der Airlines, Reiseunternehmen, Fahrdienste, Versicherungsbranche und Finanzdienstleistungen gekommen. Die Zahl derer, die in Zukunft auf Wirecard verzichten und andere Zahlungsdienstleister nutzen würden, dürfte täglich zunehmen.Wie die ALDI SÜD aufgrund der Nachfrage des "Aktionär" bekannt gegeben habe, habe man Geschäftsverbindungen zur Wirecard Bank, nicht mit dem Bezahldienst von Wirecard. Die Gruppe habe erklärt: "Die Zusammenarbeit mit der Bank beschränkt sich auf die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen und auf das Geschäft mit der ALDI Geschenkkarte. Für unsere Kunden ergeben sich bisher in beiden Bereichen keinerlei Veränderungen".So könnten die Kunden weiter bei ALDI SÜD mit ihren Kreditkarten zahlen und ebenso ihre ALDI Geschenkkarten einlösen, die Guthaben auf den Karten seien gedeckt, teilte die Unternehmensgruppe mit, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 26.06.2020)