Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.06.2020/ac/a/d)



Als Reaktion auf die anhaltende Kritik an Compliance und Organisation will Wirecard das Top-Management verstärken und neu ausrichten. Am Mittwoch gibt es für den Aufsichtsrat offenbar eine neue Personalie, die bei den Anlegern zunächst gut ankommt.Kreisen zufolge wolle Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann das Kontrollgremium durch einen Manager des wichtigen Partners SoftBank stärken. Die Berufung von Samuel Merksamer, der bei SoftBank einer der Manager des Technologie-Investitionsfonds Vision Fund sei, solle verloren gegangenes Vertrauen von Investoren wiedergewinnen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.Eine entsprechende Mitteilung könnte noch diese Woche folgen, habe es dort weiter geheißen. In der Personalie würde demnach auch Vertrauen von SoftBank in den unter Druck geratenen DAX -Konzern zum Ausdruck kommen. SoftBank sei im vergangenen Jahr mit einer Wandelanleihe über 900 Mio. Euro bei Wirecard eingestiegen.